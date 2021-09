Były rektor, prof. Dariusz Dyczewski wraca na Akademię Sztuki w Szczecinie. Zawarł ugodę z uczelnią, a w Kurierze Szczecińskim zamieścił sprostowanie. To efekt mediacji po tym, jak pozwał uczelnię za bezprawne zwolnienie.

Dariusz Dyczewski został dyscyplinarnie zwolniony z uczelni po tym, jak udzielił wywiadu Kurierowi Szczecińskiemu. Wg władz uczelni podał w nim szereg nieprawdziwych informacji, które stawiają Akademię w złym świetle.Uczelnia chciała, by profesor Dyczewski przeprosił i sprostował informacje. Podczas mediacji ustalono, że wystarczy sprostowanie i takie ukazało się w gazecie.Zgodnie z umową Dyczewski poprzednio zajmowane stanowisko obejmie 1 października.Wcześniej do sądu pracy wpłynęły dwa inne pozwy przeciwko Akademii Sztuki w Szczecinie. Kontrole na uczelni przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Skierowała do sądu wniosek o ukaranie uczelni. Chodzi o bezprawne zwolnienia pracowników.