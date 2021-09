Mężczyzna, który uderzył księdza i zdewastował kościół w areszcie

Mężczyzna, który uderzył księdza i zdewastował kościół na szczecińskich Pomorzanach, trafił do aresztu tymczasowego.

Mężczyzna odpowie za uszkodzenie ciała duchownego oraz znieważenie. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Drugi zarzut to obraza uczuć religijnych poprzez znieważenie miejsca do wykonywania obrzędów religijnych. Za ten czyn również grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokurator uznał, że oba czyny były występkiem chuligańskim.- Sąd umieścił 33-latka na trzy miesiące za kratami, w areszcie tymczasowym - informuje prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.15 września mężczyzna wszedł z piwem do przedsionka kościoła, gdzie zniszczył krzyż, klęcznik i kropielnicę. Księdza, który próbował interweniować, uderzył. Duchowny ma złamaną szczękę.Straty wstępnie wyceniono na około 1000 złotych.