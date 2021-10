Mamy tor wodny Szczecin-Świnoujście pogłębiony do 12,5 m - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Zdanowicz zwracał uwagę, że warta miliard trzysta milionów złotych inwestycja była niezbędna, aby dostosować się do zmieniającego się rynku, bo armatorzy budują coraz większe statki - mówił Zdanowicz.- Po to jest ta inwestycja, żeby port w Szczecinie mógł mieć wzrosty przeładunkowe. To się przełoży na wzrost miejsc pracy, jak i na wzrost dochodów budżetu państwa, z tytułu opłat, które te statki i te towary są opodatkowane czy oclone - dodał Zdanowicz.Teraz trwają jeszcze prace wokół pogłębionego toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Przykładowo, to między innymi umacnianie nowych wysp - Brysnej i Śmięckiej - które powstały podczas inwestycji.