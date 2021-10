Tablica upamiętniająca "Rzeźnika z Niebuszewa": "sprawa jest kontrowersyjna" [ZDJĘCIE]

Historia jest chwytliwa, ale sposób jej wykorzystania: co najmniej kontrowersyjny - szczeciński przewodnik komentuje umieszczenie na ścianie kamienicy tablicy poświęconej "Rzeźnikowi z Niebuszewa".

Tomasz Wieczorek w "Rozmowach pod krawatem" przyznał, że postać zabójcy może być ciekawa i stanowić pewną atrakcję, ale sposób jego upamiętnienia powinien być zupełnie inny.- Jak zobaczyłem tę tablicę, to miałem przemyślenie: jakby się czuł ktoś, kto miałby tam zamieszkać, to co najmniej kontrowersyjne. Historia jest chwytliwa, kto wie, czy nie zostałaby wykorzystana w niektórych miastach, nie tylko Polski jako pewien rodzaj chwytu marketingowego... Natomiast chyba nie w ten sposób, że się tablicę wiesza, nie tędy droga, moim zdaniem - ocenił Tomasz Wieczorek.Tablica poświęcona Józefowi Cyppkowi zawisła w ubiegłym tygodniu na kamienicy przy ul. Niemierzyńskiej, gdzie mieszkał zabójca. Nie wiadomo kto to zrobił. Sprawę wyjaśnia policja.Tablicę już ściągnięto. "Rzeźnika z Niebuszewa" milicja zatrzymała w 1952 roku, kiedy w jego mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety. Za to zabójstwo został skazany na śmierć. Jednak według miejskich legend Cyppek miał na sumieniu znacznie więcej ofiar.