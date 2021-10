Podwyżki za wywóz śmieci. Dyskusja w Kawiarence

Goście "Kawiarenki Politycznej" w Radiu Szczecin mają odmienne zdania w sprawie podwyżek opłat za wywóz śmieci w Szczecinie od 1 stycznia.

Według Krzysztofa Romianowskiego - szczecińskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości - podwyżki w mieście są od momentu zawiązania koalicji partii prezydenta Piotra Krzystka z Koalicją Obywatelską.- Pan prezydent, od momentu, kiedy w 2018 roku wszedł w koalicję z Platformą Obywatelską, mamy coraz więcej podwyżek. Jeżeli chodzi o śmieci, na początku kadencji cena wzrosła o 135 procent za wywóz, za odpady. Od 1 stycznia to jest wzrost o 24 procent jeżeli chodzi o domy wielorodzinne i o 11,7 proc. jeżeli chodzi o domy jednorodzinne - wyliczył Romianowski.Renata Łażewska z Koalicji Samorządowej Szczecina, mówi że wzrosty płac i cen np. energii oraz kosztów transportu mają związek z wyższymi cenami za wywóz śmieci.- Kwestia finansowania całego tego systemu śmieciowego polega na tym, że miasto nie może na nim zarobić. Dzięki temu, że mamy spalarnię śmieci, mamy takie opłaty, jakie mamy. Co by było, gdybyśmy jej nie mieli? - pytała Łażewska.Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że wyrzucamy coraz więcej śmieci, stąd nieunikniony wzrost opłat za ich wywóz. - Wywóz śmieci w przetargach kosztuje nas coraz więcej. Na przyszły rok koszt obsługi systemu jest szacowany na 140 mln złotych - powiedział Kadłubowski.Od nowego roku w Szczecinie zapłacimy o 50 groszy więcej za śmieci, czyli 9 zł 30 groszy od zużytego metra sześciennego wody.