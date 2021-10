W Berlinie w studenckiej stołówce nie zjesz kotleta. Co na to szczecińscy studenci?

Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

Uczelnie w Berlinie usunęły 96 proc. mięsa ze studenckich stołówek. Czy byłoby to możliwe w Szczecinie?

Jak wynika z sondy naszego reportera, dania z mięsem: czy to fast foody, czy domowe obiady, wciąż królują w menu studentów.



A co sądzą sami zainteresowani? - To jest ograniczanie wolności wyboru. Niech każdy je co chce i nikomu nie patrzy w talerz. - Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie to mięso faktycznie "idzie", że tak powiem. Są kanapki i z kurczakiem, z serem i szynką. Studenci je bardzo chętnie kupują. Ludzie jedzą mięso i to się nie zmieni. - Powinni zrobić jakąś ankietę wśród uczniów i na podstawie takiej ankiety stworzyć możliwość jedzenia vege i mięsa. Nie wszyscy przecież mogą korzystać z produktów vege - mówili szczecinianie.



Nowe menu na stołówkach uniwersytetów w Berlinie ma na celu zmniejszenie śladu węglowego.