Szczecińska Kolei Metropolitalna z opóźnieniem. Unijne finansowanie zagrożone

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie ma szans na ukończenie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w terminie - informują o tym przedstawiciel wykonawcy, czyli firmy Trakcja. Uniemożliwia to harmonogram prac - czytamy na portalu Rynek-Kolejowy.

Spółka informuje, że prace zakończą się dopiero w lipcu 2024 roku.



Spór między firmą trakcja a PKP dotyczy badań geotechnicznych, które trzeba było wykonać, by dalej budować kolej. PKP twierdzi, że spółka została poinformowana o warunkach inwestycji.



Trakcja w odpowiedzi przesłanej przez spółkę do redakcji Rynku-Kolejowego odpowiada, że nie zgadza się z tym. Dodatkowo twierdzi, że nakłaniana jest przez PKP do wykonania prac, których nie było w umowie za 50 mln złotych. Sporu do tej pory nie udało się rozwiązać.



Harmonogram prac jednak wyklucza zakończenie inwestycji w zakładanym pierwotnie czasie, co oznacza, że zagrożone jest unijne finansowanie budowy. To ponad pół miliarda złotych. By je zachować, prace muszą zakończyć się do 2023 roku.



Szczecińska Kolej Metropolitalna ma połączyć m.in. Szczecin, Stargard, Gryfino, Police i Goleniów. Inwestycja warta jest blisko 800 mln złotych.