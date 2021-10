Ponad miliard złotych na blisko 180 zadań w naszym regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwsi zachodniopomorscy samorządowcy odebrali czeki na inwestycje dofinansowane w ramach Polskiego Ładu.

Łącznie kwotą ponad miliarda złotych rząd wsparł 178 zadań w naszym regionie. Te inwestycje powinny być zrealizowane już dawno - mówił Joachim Brudziński, europoseł PiS.



- Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj realizuje testament pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że marzy o Polsce, jako państwie ludzi uczciwych. A tak naprawdę ten testament jest realizowany dzięki woli i determinacji Jarosława Kaczyńskiego. I trzeba to powtarzać: Polska jest jedna. Pomorze Zachodnie nie ma barw partyjnych. A jeżeli możemy coś dobrego zrobić, będziemy to robić - mówił Brudziński.



Szczecin otrzymał 56 milionów złotych na dalszą przebudowę ul. Szafera - mówił Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.



- Każda złotówka dofinansowania jest cenna, a jak idąca w miliony, to tym bardziej, a jeżeli w dziesiątki - to zwłaszcza. Miasto Szczecin ma przemyślaną tę inwestycję. Jest to dla nas niezwykle ważna droga, z punktu widzenia przyszłościowego dojścia do obejścia zachodniego - mówił Przepiera.



Dzięki tej inwestycji Mieszkowice znajdą się w gronie gmin skanalizowanych w całości, z kolei Widuchowa w swojej historii nigdy nie otrzymała tak dużego dofinansowania - mowa o prawie 5 milionach złotych, natomiast Cedynia w ciągu tygodnia dostała rządowe dotacje w kwocie 9 mln zł - to tylko niektóre fakty, o jakich mówili zachodniopomorscy samorządowcy, którzy odebrali czeki na inwestycje w ramach Polskiego Ładu.



Jak mówił burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, za 9 milionów złotych, które otrzymał w ciągu ostatnich dni, powstaną: dom opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych, świetlica w Osinowie Dolnym oraz droga rowerowa.



- Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję za te środki, które otrzymaliśmy. Gmina popegeerowska, czekaliśmy na to bardzo długo. Tego jeszcze nie było i dzisiaj powiedziałem, że otrzymaliśmy worek pieniędzy - mówił burmistrz Cedyni.



Teraz czas na przetargi i budowę. Liczymy na to, że do realizacji inwestycji zgłoszą się miejscowe firmy - mówił Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Bardzo często są to inwestycje o których mówiono latami, do których miejscowa ludność również tęskniła latami. Inwestycje, które uczynią ich życie lepszym - mówił Dobrzyński.



Kolejny nabór do inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu jeszcze w tym roku. Do podziału będzie 13 miliardów złotych. W pierwszej edycji w całej Polsce rząd podzielił 24 miliardy złotych.