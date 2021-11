Prof. Formella: Być, a nie: mieć

Dopiero kiedy stracimy kogoś bliskiego zaczynamy rozumieć, że ważne jest być, a nie: mieć - mówił "Rozmowie pod krawatem" profesor Zbigniew Formella z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

Jak dodał, śmierć jest częścią życia i każdy z nas będzie musiał się z nią zmierzyć.By zrozumieć to, co nas spotyka i poradzić sobie ze śmiercią bliskich potrzebujemy wsparcia - podkreślił prof. Formella.- W życiu bardzo ważnym jest, żeby osobą towarzyszącą był ktoś bliski; nie tylko w sensie materialnym..., żeby tą osobą towarzyszącą był też ktoś spoza świata materialnego. Człowiek nie ucieknie od pytania: "czy jest coś poza granicą materii?", "czy jest ktoś/coś poza śmiercią?". I to są bardzo istotne pytania, bo powodują, że człowiek znowu zaczyna myśleć. A jak człowiek zaczyna myśleć, to jest blisko pewnych rozwiązań, blisko odkrycia - podkreślił.Zbigniew Formella dodał, że ważne jest także to, by o śmierci rozmawiać z dziećmi.