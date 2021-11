Magdalena Kochan: zapora na granicy niczego nie załatwi

Granic Polski należy bronić, ale mur jest chybionym rozwiązaniem - uważa Magdalena Kochan. Zdaniem Senator Platformy Obywatelskiej imigrantom, którzy koczują na granicy polsko-białoruskiej należy pomóc, a mur nie zatrzyma napływu uchodźców.

Kochan w "Rozmowie pod krawatem" mówiła, że to polski rząd powinien wywrzeć nacisk, aby do pasa granicznego nie docierały kolejne osoby z Bliskiego Wschodu.- On będzie stał i niczego to nie załatwi. Dzisiaj nie budowanie murów, ale budowanie więzi międzyludzkich jest tym, co przyświeca Unii Europejskiej. A co robią służby dyplomatyczne? Czy rozmawiają w kwestii zaprzestania lotów z Turcji, z Iranu...? Co robią nasze władze dyplomatyczne w tej sprawie?! - retorycznie pytała Magdalena Kochan.We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie muru na wschodniej granicy Polski.W tym roku odnotowano prawie 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.