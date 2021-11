Zachodniopomorska Nowa Lewica dzieli stanowiska

Dwóch współprzewodniczących - tak partia dzieli władzę w naszym województwie.

Podczas kongresu ugrupowania, który odbył się w szczecińskim Hotelu Vulcan, działacze partii wybrali nowy zarząd. I tak stanowisko przewodniczącego zajęli wspólnie posłowie Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczorek.Potrzebujemy nowych władz w drodze do następnych wyborów - komentuje Kotula.- Ja się bardzo cieszę, że my dzisiaj już wybraliśmy formalnie te nowe władze, więc od jutra zakasujemy rękawy, ruszamy do pracy, bo trzeba wrócić do pracy w powiatach. To oczywiście też trudny czas dla wszystkich, bo jest pandemia, to bardzo mocno ograniczyło także nasze wizyty w regionach, spotkania z ludźmi - podkreśla Kotula.To ważne wybory dla zachodniopomorskiej Lewicy, bo w tym regionie zawsze byliśmy silni - dodaje Wieczorek.- Od zawsze Pomorze Zachodnie, jeśli chodzi o ten lewicowy elektorat, było zdecydowanie większe. Te sondaże świadczą o tym, że w momencie, gdy przestajemy się wewnętrznie kłócić, to wyborcy to po prostu widzą - podsumował Wieczorek.W najnowszym sondażu dla portalu "DoRzeczy" Nowa Lewica uzyskała dziewięć procent poparcia.