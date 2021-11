Zabity podczas wydarzeń grudniowych będzie miał ulicę w Szczecinie?

To nauczyciel zabity podczas wydarzeń grudniowych w 1970 roku w Szczecinie - mówi Ireneusz Steć z Rady Osiedla. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Podczas pogrzebu odbyła się duża manifestacja mieszkańców tego miasta. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Rada Osiedla Pogodno chce, aby jedną z ulic w Szczecinie nazwać imieniem Romana Kużaka.

To nauczyciel zabity podczas wydarzeń grudniowych w 1970 roku w Szczecinie - mówi Ireneusz Steć z Rady Osiedla. - Został zamordowany, bo inaczej nie można powiedzieć, kiedy wracał po lekcjach ze szkoły nr 53. Szedł do drugiej szkoły, gdzie dodatkowo pracował. Tam został przestrzelony w klatkę piersiową serią z karabinu.



Roman Kużak został pochowany w Polanicy Zdrój, skąd pochodził. Podczas pogrzebu odbyła się duża manifestacja mieszkańców tego miasta. - Cały kondukt przechodził przez miasto na cmentarz. Tam go pochowano. Po paru dniach jak postawiono pomnik, na którym było napisane jego motto "Byłem młody, chciałem żyć", było też napisane, że został zastrzelony przez MO w Szczecinie. Płyta została zniszczona dwa lub trzy razy - powiedział Steć.



Wniosek o nadanie imienia ulicy Romana Kużaka wpłynął także do Rady Polanicy Zdrój. Władze Szczecina i Polanicy nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie.