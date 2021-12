Wynik prac szczecińskich badaczy: strona internetowa Cmentarza Janowskiego we Lwowie

Powstała strona internetowa Cmentarza Janowskiego we Lwowie. Stworzyli ją naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy przez wiele lat badali tę nekropolię.

- Zrobiliśmy inwentaryzację tego cmentarza, dotarliśmy do osób, które mają tam pochowanych bliskich, udało się: powstała geobaza, która jest odzwierciedleniem tego cmentarza. Można kliknąć na poszczególne pole, znaleźć informacje na temat osób, które zostały tam pochowane, informacje o grobach, które jeszcze się tam zachowały - mówi dr Barbara Patlewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego.



- To jest wielka nekropolia, jedna z największych, obok Cmentarza Łyczakowskiego. Mało kto wiedział przed naszymi badaniami o Cmentarzu Janowskim. to 46 hektarów, ponad 200 tysięcy pochowanych Polaków... Cmentarz, który powstał pod koniec XIX wieku - wylicza dr Patlewicz.



Cmentarz Janowski jest drugą co do wielkości nekropolią we Lwowie.O Cmentarzu Janowskim powstała dwutomowa książka. - Przywróciliśmy ten cmentarz pamięci Polaków - wierzy dr Patlewicz. portalu poświęconego Cmentarzowi Janowskiemu we Lwowie korzystają rodziny osób tam pochowany z całego świata. Książka o Cmentarzu Janowskim została wyróżniona nagrodą im. Oskara Haleckiego w 2017 roku.