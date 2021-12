Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowe połączenie do Olsztyna i wakacyjny pociąg do Krakowa - to nowości dla województwa zachodniopomorskiego w nowym rozkładzie PKP Intercity, który wejdzie w życie w najbliższą niedzielę.

Szczecinianie zyskają dodatkowe połączenie do Olsztyna, dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC "Bryza", kursującego do tej pory pomiędzy stolicą Warmii a Kołobrzegiem.



W wakacyjne weekendy dojazd do Krakowa ułatwi nowy pociąg IC "Krakowianka", który połączy Kraków z Kołobrzegiem, a kursujący na co dzień pomiędzy Szczecinem a Warszawą skład IC "Gałczyński" pojedzie w wydłużonej relacji z i do Świnoujścia.



Dzięki temu mieszkańcy miasta zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Szczecina, Poznania i Warszawy.



W wakacyjne weekendy będzie kursować także nowy, nocny pociąg IC "Słupia", który połączy Kołobrzeg z Łodzią przez Warszawę.