Zagrała w filmie "Młode Wilki 1/2", a teraz jest chlubą mieszkańców Kurowa

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

To jest brama, która została wysadzona w powietrze w filmie "Młode Wilki 1/2" - mówią mieszkańcy podszczecińskiego Kurowa. Bramę wyremontowali i służy im do dziś.

W filmie brama zagrała wjazd do fabryki spirytusu w Hamburgu. Zdjęcia kręcono na szczecińskiej Łasztowni - mówi Jacek Jastrzębski, właściciel bramy.



- Bramę naprawiliśmy, pospawaliśmy, wyprostowaliśmy i przywieźliśmy tutaj, żeby ogrodzić nasz kupiony kawałek gruntu. I do dzisiaj nam ona służy, przynosi nam satysfakcję i splendor, którym się chwalimy. Ta brama pochodzi z "Młodych Wilków 1/2" - mówi Jastrzębski.



Pamiętam, brama podskoczyła w górę - wspomina po latach aktor Jarosław Jakimowicz. Choć dodaje, że na bramie się nie skupiał podczas kręcenia filmu.



- To jest niewiarygodne. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale to świadczy o tym, że ten film jest kultowy. Jest jedyny w swoim rodzaju. Ktokolwiek będzie mi tam próbował przykrość sprawić tym, że to złe, tamto źle, to proszę mi uwierzyć, że bynajmniej raz-dwa razy w tygodniu ktoś mnie zaczepia i pyta o coś z "Młodych Wilków" - mówi Jakimowicz.



Film "Młode Wilki 1/2" powstał w 1997 roku. Większość zdjęć kręcono w Szczecinie. Wtedy teren, gdzie wysadzono bramę, należał do chłodni Gryf.