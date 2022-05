65 lat od powstania przedsiębiorstwa rybackiego Gryf

Z okazji 65-lecia Poczta Polska wydała okolicznościowe znaczki pocztowe. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Z okazji 65-lecia Poczta Polska wydała okolicznościowe znaczki pocztowe. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

65 lat temu powstało Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf.

Gdy firma była w rozkwicie, zatrudniała nawet 5 tysięcy pracowników. Gryf stworzył Paprykarz Szczeciński i chłodnię Gryf, która działa do dziś.



- Przez cały okres trwania Gryfa było 107 statków. W 1968 roku statków było 62 - od razu, w jednym rzucie - mówi Jacek Jastrzębski, były pracownik Gryfa.



Z okazji 65-lecia Poczta Polska wydała okolicznościowe znaczki pocztowe. Będzie też wystawa zdjęć statków rybackich.



- Przepracowałem w Gryfie bądź jego prekursorkach 47 lat. Jest to moja pasja i dlatego zajmuję się historią Gryfa do dzisiaj. Zaraziłem tym parę kolegów. Jak rozmawiamy, to oczy robią się wilgotne - przyznaje.



Ostatnim statkiem rybackiego Gryfa był Sagran. Rybacy ze zlikwidowanego Gryfa do dziś nie otrzymali pensji.