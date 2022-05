Klinika Neurochirurgii PUM jest na poziomie najlepszych na świecie [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowy sprzęt pozwoli na ratowanie życia większej liczby pacjentów i wykonywane zupełnie nowych zabiegów. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał prawie 11 mln złotych na doposażenie Kliniki Neurochirurgii.

Kieruje nią prof. Leszek Sagan, który mówił, że sprzęt na który czekał od bardzo dawna.



- Będzie użyty w onkologii, bo to jest m.in. mikroskop, który bardzo ładnie wizualizuje ogniska onkologiczne w mózgu przed operacją. Będzie używany przy chorobach kręgosłupa. Bardzo szeroki zakres wszelkich procedur neurochirurgicznych. Pod względem usprzętowienia on stawia nas w tej chwili na poziomie najlepiej wyposażonych na świecie ośrodków neurochirurgicznych - mówił Sagan.



Inwestycja w Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie to docenienie jego pozycji i dorobku - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Doceniam zespół, który w bardzo różnych wymiarach zrobił na mnie ogromne wrażenie. Indeksy cytowań i dorobek naukowy stawiają was w samej czołówce w Polce. To jest pierwszy powód, dla czego trzeba tutaj inwestować - mówił Niedzielski.



Prof. Leszek Sagan to jeden z najlepszych neurochirurgów w Polsce, przez wiele lat uczył się i pracował w Stanach Zjednoczonych. Po czym wrócił do Polski i karierę kontynuuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.