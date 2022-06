Awaria, problemy z sygnalizacją i opóźnienia tramwajów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co najmniej 40 minut opóźnienia mają tramwaje kursujące w kierunku prawobrzeżnej części Szczecina.

Spóźnione są też tramwaje nr 6 kursujące w kierunku Gocławia. Przyczyną utrudnień był brak dostaw prądu do sieci trakcyjnej. Przez 40 minut nie działała także większość sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach miasta.



- Obecnie 103 odbiorców jest pozbawionych napięcia - mówi Monika Błaszyk, rzeczniczka Enea Operator w Szczecinie. - Do około 16.30 wszystko powinno być naprawione. Mogą występować problemy przed sygnalizacją świetlną, ale też staramy się to naprawiać na bieżąco.