Dzień Chemika w Policach, frekwencja dopisuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wystartował Dzień Chemika. Po pandemicznej przerwie, mieszkańcy Polic mogą znowu cieszyć się piękną pogodą i mnóstwem atrakcji, jakie czekają na nich na Polanie za Szkołą Podstawową nr 8.

W programie są m.in zawody sportowe, koncerty i występ Teatru Lalek Pleciuga. Imprezę rozpoczął występ Marcus Arent. Frekwencja dopisuje.- Dni Chemika z Radiem Szczecin i Grupą Azoty Police czas zacząć - ogłoszono ze sceny.- Początek fajny. Jest radość dla mieszkańców Polic, po dwóch latach przerwy, nic nie było, teraz wreszcie jest muzyka. Potrzeba takich imprez. Zawsze jest super - mówili uczestnicy.- Były dwa lata przerwy covidowej. Impreza wraca w stare miejsce. Łączymy to z Dniami Polic. Dziś Dzień Chemika. To mnóstwo atrakcji, 12 godzin programu, mnóstwo konkurencji i zabaw. Serdecznie zapraszamy - mówi Mariusz Grab, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police.Dni Chemika potrwają do godziny 23, a zakończy je koncert KOMODO. Organizatorami są Gmina i Grupa Azoty Police.