Hektary w porcie do wydzierżawienia

Ostrów Grabowski. źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Nabrzeże Fińskie. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Będzie można wydzierżawić tereny położone na Półwyspie Ostrowa Grabowskiego. Oferty przyjmuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Nowy teren inwestycyjny to ponad 44,5 hektara powierzchni składowej podzielonej na cztery place położone na zapleczu nowobudowanych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego oraz istniejącego nabrzeża Fińskiego.



Będą one dostępne dla inwestorów od przyszłego roku.



To największy obszar pod przyszłe inwestycje w szczecińskim porcie, który ma znakomitą lokalizację łączącą transport morski i śródlądowy oraz funkcje przemysłowe.