Fot. Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Ponad kilogram amfetaminy miał w domu mieszkaniec Złocieńca. Zatrzymała go policja.

W mieszkaniu 29-latka zabezpieczono również przyrządy służące do rozdrabniania suszu do przerobu substancji odurzających.



Gdy policjanci zjawili się na miejscu, mężczyzna próbował narkotyki wyrzucić przez okno. 29-latek został zatrzymany, trafił do aresztu na 3 miesiące. Teraz zajmie się nim sąd.