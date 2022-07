Diabelski Młyn zakręci się w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Swoje koło widokowe ma Szczecin, ale i w Kołobrzegu miłośnicy podniebnych atrakcji będą mogli w podobny sposób podziwiać panoramę miasta.

Diabelski Młyn funkcjonował w kołobrzeskim porcie już od majówki. Na początku wakacji koło widokowe o wysokości 50 metrów jednak zniknęło. Okazało się, że jest to jedynie przerwa techniczna spowodowana zakupem nowego koła.



Kamil Barwinek z Zarządu Portu Morskiego mówi, że konstrukcja, której montaż trwa obecnie przy ulicy Towarowej nie będzie co prawda wyższa od poprzedniej, za to z pewnością bardziej nowoczesna.



- Koło widokowe wyprodukowane w 2021 roku. Jedno z najnowszych w Polsce. Będzie to koło o wysokości 50 metrów, w środku znajdzie się aż 36 klimatyzowanych gondoli. Będą komfortowe - podkreśla Barwinek.



Diabelski Młyn powinien na nowo zakręcić się w czwartek. Jego konstrukcja zostanie dodatkowo efektownie podświetlona. Podziwianie panoramy Kołobrzegu w porcie będzie możliwe do połowy września.