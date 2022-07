Polska premiera piosenki dla Heleny Majdaniec po 45 latach [ZDJĘCIA]

Piosenka "Pokochaj" napisana dla Heleny Majdaniec doczeka się polskiej premiery po 45 latach. Wieczorem podczas koncertu z okazji otwarcia po remoncie szczecińskiego Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec.

Wykona ją laureatka "Zjazdu Młodych Gwiazd" Lilit Minasyan. - Nie zmieniłam interpretacji, ponieważ tekst mówi mimo wszystko o rozumowaniu. To tłumaczenie polskie, ale sens został taki sens. Powiem śmiało, że koncepcja została taka sama. Jeżeli chodzi o aranżację utworu, to zostaliśmy przy oryginale, przy wersji Heleny Majdaniec.Helena Majdaniec w 1971 wygrała festiwal "Złota Róża" w Antibes zostawiając w tyle między innymi: Cliffa Richarda, Demisa Roussosa, Cher and Bono, Olivię Newton-John. Zaśpiewała tam po francusku "Jadą wozy kolorowe" i "Pokochaj". Do drugiej piosenki Grażyna Orlińska napisała polski tekst, bo piosenka - po francuskich sukcesach - miała ukazać się na nowej, polskiej płycie Majdaniec. Jednak utwór nigdy nie został przez Majdaniec nagrany, bo płytę nigdy się nie ukazała. I tak piosenka "Pokochaj" czekała na swoją premierę 45 lat.Koncert zatytułowany „Było tak już raz" z piosenkami Majdaniec w sobotę o 20 na scenie Teatru Letniego. Wstęp jest wolny.