Szczecin ma amfiteatr z prawdziwego zdarzenia! "Helena Majdaniec do nas wróciła"[ZDJĘCIA]

"To bodaj najpiękniejszy teatr letni w Polsce" - mówiła, wczoraj ze sceny, dziennikarka radiowa Maria Szabłowska.

Szabłowska poprowadziła koncert pt. "Było tak już raz" z piosenkami Heleny Majdaniec, patronki szczecińskiego Teatru Letniego.W nowych aranżacjach wybrzmiały największe przeboje Królowej Twista: "Rudy Rydz", "Jutro będzie dobry dzień" i na finał "Zakochani są wśród nas".- Koncert bardzo się nam podobał, bardzo ładny. - Stare dzieje, w nowym wydaniu. - Ja nie miałam świadomości, że ona zginęła na tak długo. To przypomnienie różnych okoliczności i faktów było fajne. A sam amfiteatr to cudo. Dla mnie to jest szok! Wreszcie mamy coś pięknego, a Helenka dzięki Bogu do nas wróciła, i jesteśmy szczęśliwi z tego powodu - mówili widzowie.Wieczorny koncert odbył się w ramach otwarcia Teatru Letniego w Szczecinie po gruntownym remoncie.W niedzielę o godz. 12:00 ruszą atrakcje sceniczne dla dzieci, między innymi "Zagadki o Szczecinie"; pokaz iluzjonisty i o godz. 17:00 potańcówka na scenie amfiteatru. Wstęp wolny.