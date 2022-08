Nowi funkcjonariusze w szeregach policji. "To jeszcze nie koniec" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

52 nowych funkcjonariuszy wstąpiło we wtorek do szczecińskiej policji.

Po złożeniu ślubowania czeka ich jeszcze szkolenie. Jak mówi podinsp. Alicja Śledziona, - rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiej policji, po nim będą już gotowi do aktywnej służby.



- W tym roku nasze szeregi zasiliły już 152 osoby. To jeszcze nie koniec, ponieważ w tym roku będą kolejne przyjęcia do służby, więc wszyscy, którzy marzą o zawodzie policjanta, są u nas mile widziani. Podań o pracę w policji cały czas jest dużo, jednak trzeba podkreślić, że nie jest to służba dla każdego - zaznacza podinsp. Śledziona.



Jak przyznają sami policjanci, służba to głównie pomoc innym i właśnie na tym będą koncentrować swoją policyjną karierę.



- Jest to ciężka służba. - Lubię pomagać ludziom. - Ćwiczyliśmy od samego rana, żeby wszystko dziś poszło w porządku - podkreślają.



Policja nadal czeka na zgłoszenia chętnych do służby.