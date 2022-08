Cmentarz Centralny. Uczcili gen. Władysława Andersa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z okazji przypadającej 130. rocznicy urodzin gen. Władysława Andersa przedstawiciele szczecińskiego Oddziału IPN oddali hołd wybitnemu dowódcy 2. Korpusu Polskiego składając kwiaty przed pomnikiem Pamięci Kombatantów znajdującym się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

- To dzień wyjątkowy. W związku z tym, że w przestrzeni miejskiej Szczecina nie ma miejsca, które by upamiętniało generała Władysława Andersa uczciliśmy tu, na Cmentarzu Centralnym oddając hołd żołnierzom i kombatantom, którzy swój nowy dom znaleźli w powojennym, polskim Szczecinie - mówił dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.



- Armia generała Andersa miała ogromne znaczenie w czasie drugiej wojny światowej - podkreśla porucznik Wiesław Kowalski, którego ojciec walczył u boku gen. Andersa.



- Generał Anders prowadził polską armię do zwycięstwa. Sławił przy tym imię polskiego żołnierza. To jest bardzo ważne, by ta chwała była pamiętana - zaznaczył.



W 1944 roku dzięki skutecznemu natarciu żołnierzy generała Andersa, klasztor na Monte Cassino został odbity z rąk niemieckich.



Przedstawiciele IPN odwiedzili groby żołnierzy, podkomendnych generała, których szczątki spoczywają w kwaterze kombatanckiej na szczecińskiej nekropolii: majora Zbigniewa Stączka, kapitana Józefa Kisielińskiego i podporucznika Władysława Wendta.