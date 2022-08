Można tam odpocząć podczas przejażdżki rowerowej albo zorganizować grilla z rodziną.

To nowe miejsce do rekreacji - we wsi Moczyły w gminie Kołbaskowo. Stanęła tam drewniana wiata ze stołami, ławkami, miejscem na ognisko i grilla. Samorządowcy zapowiadają, że to dopiero początek - wkrótce będzie tam też nowa marina i altany piknikowe.



Wszystko powstało w ramach programu „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry".