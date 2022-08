Radni KO chcą obniżać lokalne podatki, a wymieniają tylko jeden [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szef klubu KO chce obniżać "lokalne podatki", ale potrafi wymienić jeden - a dopytywany jakie inne zwolnienia ma na myśli, mówi o "dzierżawie" i odsyła do ustawy.

Współrządzący miastem szczecińscy radni Koalicji Obywatelskiej poinformowali na konferencji prasowej, że złożą projekt uchwały, który miałby pomóc przedsiębiorcom poszkodowanym po katastrofie na Odrze.



Zapytaliśmy Łukasza Tyszlera, jakie "lokalne podatki" chciałby obniżać.



- Ustawa pozwala w sprawie kilkudziesięciu podatków, m.in. jest to podatek od nieruchomości. Jeżeli będą możliwości innych podatków, np. dzierżawy, to oczywiście też będzie to wchodziło - mówił Tyszler.



Mimo kolejnych prób doprecyzowania, jakie inne "lokalne podatki" radni KO mają na myśli, odpowiedzi nie usłyszeliśmy.



- Zapytał mnie pan, jakie to są podatki, więc tłumaczę panu, bo nie każdy musi znać tę ustawę, że jest m.in. podatek od nieruchomości - mówił Łukasz Tyszler.



- A jakie jeszcze? - dopytał reporter.



- Powiedziałem panu, podatki lokalne. Proszę sięgnąć do ustawy. Mamy listę podatków lokalnych. Jakieś inne pytania? - odpowiedział szef klubu KO.



Wymieniony podatek od nieruchomości,, poszkodowanym katastrofą na Odrze lokalnym przedsiębiorcom szczecińscy radni KO chcą obniżyć do złotówki - na trzy miesiące i z możliwością przedłużenia. Obecnie KO szacuje, że dotyczyłoby to "dwudziestu kilku" podmiotów. Zamierzają "analizować z urzędnikami" czy nie dałoby się ulg podatkowych przyznać w szerszym zakresie.