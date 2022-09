Dzień bez samochodu. Szczecinianie przesiedli się w tramwaje?

Za brak biletu w komunikacji miejskiej nie dostaniemy kary - dziś Europejski Dzień bez Samochodu.

Bez biletu pojedziemy w Szczecinie autobusem i tramwajem, a w województwie - niektórymi pociągami.Zapytaliśmy o wrażenia z dnia bez samochodu również samych szczecinian. - Obchodzimy dzień bez samochodu, ja obchodzę go codziennie, bo podróżuję komunikacją miejską. - Ja na piechotę chodzę do pracy, i tak też wracam. - Samochód nie jest dla mnie niezbędny. Poruszanie się nim po centrum to nieporozumienie. - Teraz jest bardzo ciężko zaparkować, do tego płatne parkingi - 1,5 godziny musiałbym jechać do pracy, a tak jadę 6 minut tramwajem. Takich dni bez samochodu powinno być więcej. Komunikacja miejska lub rower. Warto porzucić te samochody. - Przynajmniej jeden w miesiącu powinien być takim dniem bez samochodu - przekonywali mieszkańcy.W Polsce Dzień Bez Samochodu obchodzimy od 2004 roku.