Premiera polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna z 1613 r. pt. "Historyczny opis miasta Szczecina" odbyła się dziś w sali Anny Jagiellonki, Zamku Książąt Pomorskich.

Kronika to jedno z najważniejszych dzieł opisujących historyczny Szczecin. To pochwała miasta z początków XVII wieku - mówi profesor Paweł Gut - jeden z pomysłodawców tłumaczenia dzieła.



- Autor stara się pokazać, że Szczecin jest miastem ważnym. Jest to matka miast pomorskich. To miasto, które posiada bogatą przeszłość i jest istotne z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego i politycznego na całym Pomorzu - podkreśla prof. Gut.



Spotkanie dla szerokiej publiczności zaplanowano również 16 listopada na godz. 17:30 . Darmowe wejściówki do odebrania są w Centrum Informacji Zamku.