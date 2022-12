Mapy dawnej Ukrainy i polskich miast trafiły na aukcję [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Mapy dawnej Ukrainy pojawią się na aukcji antykwariatu WU.

Ryciny Krymu, a także polskich miast, będą licytowane w Szczecinie - mówi antykwariusz Wojciech Lizak.



- Będzie pokazana również ta pierwsza wojna krymska, która miała miejsce w latach 50. XIX wieku, w ikonografii angielskiej, bo tam walczyli Anglicy. Ale również to, czym się chcę na pewno pochwalić i to jest bardzo mocno zauważone, to są pierwsze przedstawienia polskich miast z XVI wieku. Przede wszystkim Lwów, na który jest bardzo duże zainteresowane - mówi Lizak.



To jedyna aukcja tego typu organizowana w Szczecinie. Towarzyszy jej pięknie wydany katalog, w którym jest ponad 1100 zabytków oraz m.in. kartki żywnościowe z okresu II wojny światowej.



- Jesteśmy notowani wśród pięciu najlepszych domów aukcyjnych w Polce, wśród nich jesteśmy na bardzo wysokiej pozycji. Są w zasadzie dwa liczące się domy krakowskie, jeden warszawski i my w tej czwórce albo na podium, albo tuż za nim - mówi Lizak.



Aukcja odbędzie się w internecie 11 grudnia.