Kolędowanie z Portowcami. "Biletów na pewno nie zabraknie"

"Kolędowanie z Portowcami" w 2021 roku. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

W oczekiwaniu na finał piłkarskich Mistrzostw Świata poczujemy w piątek na stadionie w Szczecinie magię świąt Bożego Narodzenia. Pogoń zaprasza na Kolędowanie z Portowcami. Szczeciński klub przygotował liczne atrakcje i niespodzianki dla kibiców Dumy Pomorza.

Będzie także świąteczny jarmark z takimi przysmakami jak pierogi, uszka czy barszcz. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie wspólne śpiewanie kolęd piłkarzy Pogoni z fanami szczecińskiej drużyny.



Pomocnik portowej jedenastki Mateusz Łęgowski zapewnia, że nie będzie miał problemów ze śpiewem, bo dobrze zna kolędy. - W domu czasem śpiewam kolędy, znajomość kolęd jest, więc myślę, że dam radę - podkreśla Łęgowski.



Aby dostać się na stadion na trybunę A od strony ulicy Witkiewicza należy pobrać bezpłatny bilet. Wejściówki można uzyskać za pośrednictwem strony bilety.pogonszczecin.pl lub odebrać stacjonarnie w Punkcie Obsługi Kibica na stadionie miejskim.



Jak mówi rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland, darmowe bilety będzie można dostać nawet tuż przed imprezą. - Bilety przypominam są bezpłatne, można je odbierać w systemie biletowym Pogoni. Będzie można to zrobić do samej imprezy, więc jak ktoś się zdecyduje o godzinie 17 w piątek, że ma ochotę przyjść, to serdecznie zapraszamy, bo biletów na pewno nie zabraknie - zapewnia Ufland.



Kolędowanie z Portowcami rozpocznie się o godzinie 18, ale bramy stadionu na trybunę A od strony ulicy Witkiewicza zostaną otwarte o 17:30.