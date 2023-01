Najpiękniejsza strażaczka w Polsce. "Dbanie o sylwetkę pomaga w pracy"

Praca nad sylwetką pomaga jej w pracy, o której zawsze marzyła - mowa o Annie Kubickiej służącej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie koło Szczecinka, która została najpiękniejszą strażaczką w Polsce, a jej zdjęcie trafiło na okładkę kalendarza.

Wygrała konkurs pod tytułem "Kobiety w Straży", którego jury oceniało fotografie kandydatek ukazujące zaangażowanie płci pięknej w straży pożarnej.Wyróżniona zobaczyła ogłoszenie o konkursie w mediach społecznościowych. - To na pewno coś nowego w moim życiu. To też motywacja do kolejnych prób startowania w tego typu konkursach i mam też pamiątkę na całe życie - przyznaje Anna Kubicka.Dbanie o sylwetkę pomaga w pracy. - Od czasu do czasu staram się chodzić na basen, siłownię i biegam czasami. Staram się zdrowo odżywiać, choć wiadomo, że nie zawsze się to udaje. Uprawiając sport na pewno mamy większą łatwość z wykonywaniem różnych zadań trudnych i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Jest mi też łatwiej, bo tak szybko się nie męczę - dodaje najpiękniejsza strażaczka w Polsce.Anna Kubicka w Ochotniczej Straży Pożarnej służy już trzy lata.