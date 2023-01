Unikatowy poligon przeciwpożarowy. Szkolenia i symulacje [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Palący się helikopter, pożar maszynowni i pomieszczeń socjalnych - powstaje jedyny w tej części Europy szkoleniowy-symulacyjny poligon przeciwpożarowy m.in. dla pracowników turbin wiatrowych i platform wiertniczych.

Symulacje mają pozwolić pracownikom rynku "offshore" przygotować się do bezpiecznej pracy w swojej branży. Będziemy uczyć kursantów jak walczyć z pożarem, jak reagować na sytuacje kryzysowe i jak ratować ludzi w sytuacji awaryjnej - mówi Marek Domaradzki instruktor w ośrodku szkoleniowym Vulcan Training & Consultancy.



- Budowana aktualnie część ośrodka będzie przeznaczona do dosyć specyficznych zadań; do szkoleń zaawansowanych z zakresu zespołów pożarowych, które działają na platformach oraz na statkach. Tutaj będziemy uczyć kursantów jak walczyć z pożarem, jak reagować na sytuacje kryzysowe, jak ratować ludzi w sytuacji kryzysowej, sytuacji awaryjnej - zapowiedział.



Jest to innowacja w skali kraju i w skali europy. Symulacje są niezbędne. W naszym ośrodku przygotowujemy ludzi do pracy w skrajnych warunkach - mówi Łukasz Fajt, dyrektor ośrodka Vulcan Training & Consultancy w Szczecinie.



- Z symulatorów, które będą tutaj reprezentować różne scenariusze zdarzeń to na przykład palący się helikopter. Będziemy posiadać praktycznie realny rozmiar helikoptera typu Sikorski 92, będzie zabudowa kontenerowa, w której będziemy reprezentować różne pożary, na przykład pożar silnika, maszynowni czy kuchni - dodał.



Przeciwpożarowy ośrodek symulacji ma być otwarty jeszcze w 2023 roku. Ośrodek prowadzi już szkolenia praktyczne m.in. na symulatorze tonącego helikoptera.