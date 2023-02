Bal charytatywny. Ponad 100 tysięcy dla weteranów i poszkodowanych [ZDJĘCIA]

Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/ Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/ Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/ Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/ Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/ Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/ Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/ Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów. źródło: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych/

Ponad 100 tysięcy złotych zebrało Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju w sobotę podczas siódmego już balu charytatywnego. Pieniądze te przeznaczone zostaną głównie na turnusy rehabilitacyjne dla weteranów.

Poza turnusami stowarzyszenie zajmuje się żołnierzami na miejscu zapewniając pomoc psychologiczną lub zapewniając sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji.



- Kupujemy corocznie sprzęt rehabilitacyjno-sportowy. Są to zazwyczaj rowery, orbitreki, rowery ze wspomaganiem elektrycznym, a nawet tzw. handbike'i czy ergometry wioślarskie

- wylicza Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia.



Na balu odbywały się licytacje; sprzedały się między innymi dwa szkolenia strzeleckie z GROM-em za łącznie 46 tysiące 100 złotych, co było rekordową kwotą w historii balu.



Sprzedano też ikonografię pałacu prezydenckiego, przekazaną przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz krawat i zestaw piśmienniczy od Mateusza Morawieckiego.