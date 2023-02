Kandydaci na "terytorialsów" kończą szkolenie

Prawie stu kandydatów na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej kończy 16-dniowe szkolenie.

Rekruci zdobywali wiedzę praktyczną i teoretyczną na poligonach oraz w jednostce w Choszcznie.Świeżym "terytorialsom" największą trudność sprawiło przygotowanie okopu. Największą radość natomiast przysporzyły zajęcia ze strzelania amunicją bojową.Między innymi z rekrutami rozmawiał Bartłomiej Czetowicz. - Zajęcie taktyczne z podstaw strzeleckich, wielu z nas, którzy wcześniej nie mieli broni w rękach nauczyli się więc strzelać. Dla mnie to nie była nowość, bo miałem wcześniej broń w rękach, ale udoskonaliłem swoje umiejętności - opowiada jeden z uczestników.- Okopy były szczególnie trudne dla niektórych. Klucz do sukcesu tkwi jednak zawsze w głowie każdego z żołnierzy. Jestem przekonany, obserwując to co dzieje się tutaj w ramach pętli taktycznej, że wszyscy zaliczą to szkolenie - przekonuje podpułkownik Rejczak.Uroczysta przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej odbędzie się o godzinie 10 w batalionie w Choszcznie.