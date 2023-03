Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wiosna coraz bliżej… co widać na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Tydzień przed kalendarzową zmianą pory roku zakwitły krokusy.

Kwiaty to nie tylko symbol kończącej się zimy, ale też atrakcja turystyczna Szczecina. Każdego roku na ich tle fotografują się mieszkańcy i odwiedzający miasto.



We wtorek w Szczecinie do 18 stopni Celsjusza na termometrach, ale zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. W nocy złapie lekki mróz.



Na koniec przypominamy: Nie depczemy krokusów!