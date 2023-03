Trwają Targi Wojskowe w Gryfinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wojsko wystawia się na targach w Gryfinie. Wszystko po to, aby zachęcić do służby. Ci, którzy odwiedzą hale przy LO1 zobaczyć mogą m.in. transportery opancerzone Rosomak, zdalnie sterowane roboty saperskie Expert czy też przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. To właśnie Piorun wzbudza wielkie zainteresowanie, po tym jak zrobił furorę na Ukrainie - mówi sierżant Marcin Hyła z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

My naprawdę szkolimy strzelców przeciwlotników w okresie czterech tygodni, ale tak naprawdę jeżeli z samego manualnego wykonania, to jestem w stanie nauczyć Pana w ciągu np. niecałą godzinę. - Duży jest odrzut? Nie, odrzutu nie ma - mówi Hyła.Młodzież, która odwiedziła I Wojskowe Targi Służby i Pracy w Gryfinie była pod wrażeniem.- Fajnie to zorganizowane, bo można sobie obejrzeć wszystko praktycznie. Najbardziej nas zainteresowało rozkładanie karabinu, jak się nie zna, to fajnie to zobaczyć. Wiążę swoją przyszłość z mundurem, bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda i utwierdziło mnie w to, że chcę pójść do wojska - mówią odwiedzający.Stoiska i pokazy w czasie targów w Gryfinie zaplanowano w piątek i sobotę od godziny 9 do 18.