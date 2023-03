Próbował okraść sklep spożywczy, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło o poranku w Drawsku Pomorskim.

Mężczyzna miał wejść do lokalu z niebezpiecznym przedmiotem w dłoni. Zażądał pieniędzy, obsługa jednak nie oddała mu gotówki. Sprawca uciekł. Na miejsce wezwano policję.



Funkcjonariusze, by go namierzyć, użyli psa tropiącego. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu w centrum miasta.



Został przewieziony do szpitala. Policja potwierdza zatrzymanie, jednak nie zdradza szczegółów zajścia.