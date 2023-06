W Świnoujściu może powstać spalarnia śmieci. Mogłaby zarabiać na niemieckich odpadach

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Spalarnia śmieci w Świnoujściu miałaby odbierać odpady z niemieckiej strony wyspy Uznam - taki pomysł padł z ust prezydenta Świnoujścia podczas spotkania z niemieckimi samorządowcami.

Zdaniem Żmurkiewicza, to doskonały biznesplan. Chłodniejszej ocenie poddaje go opozycja.



Janusz Żmurkiewicz o pomyśle powstania w Świnoujściu spalarni śmieci i odbioru odpadów od zachodnich sąsiadów rozmawiał z niemieckimi samorządowcami. Jego zdaniem taka inwestycja rozwiązałoby wiele problemów.



- Spalarnia wytwarzała by ciepło. Będzie wymagała naprawdę więcej śmieci, jak my dzisiaj produkujemy. Jeżeli można przewieźć odpady z wyspy Uznam i za te odpady skasować sąsiadów, to jest interes - mówi Prezydent Świnoujścia.



Pomysłu zdaniem opozycji przekreślać nie należy, jednak należy się zastanowić. Przede wszystkim nad tym, komu i w jakiej kolejności został przekazany - mówi Joanna Agatowska, radna SLD.



- Idea obniżania kosztów wywozu śmieci, jest jak najbardziej potrzebna. Natomiast czy ma być to spalarnia? Powinno to być poddane głębokiej analizie, wcześniejszym rozmowom w naszym gronie samorządowym i dopiero w następnej kolejności przedstawianie tego na szerszym forum - mówi Agatowska.



Dla mieszkańców najważniejszym jest aspekt ekologiczny. - Żeby żadnych wyziewów z tego nie było.



Wstępnie przedstawiony plan, choć mówi się o nim oficjalnie, nie zakłada szczegółów inwestycji, ani jej lokalizacji.