Świąteczne płatne parkowanie w gminie Rewal. "To błąd programu" [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zapłaciłeś za parkowanie w SPP w Boże Ciało? Możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy, które wrzuciłeś do parkomatu. Problem pojawił się w strefach płatnego parkowania na terenie gminy Rewal.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, parkomaty w święta powinny pozostać wyłączone. Pomimo dnia świątecznego w Niechorzu działały natomiast normalnie. Kierowcy pomimo zdziwienia woleli jednak zapłacić za postój.



- Czwartek, ale nie święto może dla nich? No nie wiem. - Parkingi nie patrzą na to, czy to jest święto, czy nie. Po prostu trzeba pobrać opłatę, bo jednak ludzie przyjeżdżają. Biznes musi się kręcić. - Tu pewnie chodzi o pieniądze, jak zawsze. - I po prostu gmina chce zarobić na przyjezdnych - mówią mieszkańcy Niechorza.



Okazuje się jednak, że była to awaria systemu parkowania.



Kierowcy, którzy wrzucili pieniądze do parkomatów, mogą ubiegać się o ich zwrot - mówi Justyna Wołosiak z Urzędu Gminy Rewal.



- Taka osoba powinna się zwrócić i wtedy zwracamy. Parkingi wtedy były niepłatne przy drogach publicznych. Po prostu błąd programu - mówi Wołosiak.



Aby odzyskać pieniądze należy przesłać do urzędu skan lub zdjęcie biletu parkingowego i podać numer parkomatu, do którego wrzuciliśmy pieniądze. Od czwartku żaden kierowca nie zgłosił się jednak po zwrot kosztów parkingu.