"Garden of Lights", czyli bajkowa Arkonka [ZDJĘCIA]

W piątkowy wieczór szczecińska Nibylandia przyciągnęła tłumy mieszkańców. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Powrót do dzieciństwa" - szczecińska Arkonka zmieniła się w bajkową krainę, a dokładnie: w oświetlony ogród. To w ramach wystawy "Garden of Lights" inspirowanej bajkowym światem Piotrusia Pana.

Na specjalnie wyznaczonej trasie wokól szczecińskiego kąpieliska mieszkańcy mogą podziwiać kolorowe lampiony, bajkowe scenki i świetlne tunele. W piątkowy wieczór szczecińska Nibylandia przyciągnęła tłumy mieszkańców; niektórzy nie ukrywają, że przyszli w konkretnym celu - "by zrobić ładne zdjęcia".



- Rewelacja, bardzo duże zaskoczenie. Trzeba przyjść, zobaczyć na własne oczy. - Naprawdę, jest imponująco, daje atmosferę ciepła i pozytywnego, już przedświątecznego nastroju. - Klimat i muzyka..., super. Najważniejsze, że dziecko zadowolone. - Fotografuję i wrzucę potem na media społecznościowe. - Jest rewelacyjnie, zwłaszcza wieczorem - mówili szczecinianie, którzy przybyli na pokaz.



Wstęp na wystawę jest płatny. Oświetloną Arkonkę można podziwiać do 25 lutego 2024.