Ostatnie pożegnanie żołnierza AK, kapitana Bronisława Pakuły [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnano dziś kapitana Bronisława Pakułę, pseudonim Zawisza.

To były żołnierz Armii Krajowej, partyzant, członek honorowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.



W wieku 18 lat służył w kompanii dywersyjnej, w wieku 22 lat został aresztowany przez komunistów. Spędził 5 lat w więzieniu gdzie był torturowany.



Podczas pogrzebu na ręce rodziny został złożony Medal Pro Patria, którego kapitan Pakuła nie zdążył odebrać.



- Żegnamy naszego przyjaciela i kolegę, bo zawsze pan Bronek prosił, byśmy zwracali się do niego per "kolego". Wielkiego dla nas człowieka, bohatera. Pan Bronek do ostatnich dni uczestniczył w wydarzeniach patriotycznych. Patriota, wychowawca młodego pokolenia - powiedział Grzegorz Kozak, prezes zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.



- Bedę miał honor i zaszczyt - niestety, pośmiertnie - wręczyć na ręce rodziny zmarłego Medal Pro Patria. To odznaczenie dla osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w walce o wolność i niepodległość Polski - dodał wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.



Żołnierz Armii Krajowej, kapitan Bronisław Pakuła zmarł w wieku 97 lat.