"Klimacik jest super" czy "Jest kiepsko i drogo"? [ZDJĘCIA]

Drewniane domki ze świątecznymi ozdobami, pachnącymi przysmakami i ciepłą czekoladą - trwa największy w Szczecinie Jarmark Bożonarodzeniowy.

Na mieszkańców czeka ponad 90 stoisk rozstawionych od alei kwiatowej po plac Lotników,Drewniane domki z pierogami, piernikami i miodami zawitały również w tym roku na aleję Wojska Polskiego.- Przyszedłem zobaczyć naszą piękną, obrotową, nową karuzelę czy - kojarzącą się z Berlinem - bożonarodzeniową kolejkę. - Wygląda to co roku coraz lepiej. - To jest miód pitny, dobrze smakuje. - Są bardzo dobre oscypki. - Jest kiepsko i drogo. - Jak się wchodzi, to od razu wiadomo, że idą święta. Opłaca się przyjść. Dekoracje są piękne. - Klimacik jest super - mówili reporterowi Radia Szczecin uczestnicy.Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 23 grudnia.