Stargard: "Śnieżne Boże Narodzenie" w Sylwestra

W Stargardzie nie zaplanowano w tym roku hucznego Sylwestra pod gwiazdami, organizowanego w poprzednich latach na placu w centrum miasta.

Plenerową imprezę zastąpi koncert noworoczny w kinie Stargardzkiego Centrum Kultury.



Jak zapewnia Marcin Rumiński z kina SCK, retransmisja koncertu z Zimowego Pałacu w Maastricht wprowadzi widzów i słuchaczy w magiczny klimat ostatnich godzin starego roku. - Bez imprezy na placu, ale za to w środku, w Stargardzkim Centrum Kultury, o 21 koncert André Rieu "Śnieżne Boże Narodzenie". Cała sala wyprzedana, ponieważ André Rieu ma swoich wiernych fanów i fanki w Stargardzie. To przedstawienie będziemy również grali 7 stycznia. Najlepsze arie i operetki Straussa. André Rieu to mistrz skrzypiec - mówi Rumiński.



W przerwie koncertu organizatorzy zaproszą również do wspólnego, noworocznego toastu. - Mamy przygotowany catering dla naszych gości. Będzie noworoczny toast. Będziemy sobie życzyć pogody ducha i wiary, że będzie lepiej - dodaje Rumiński.



Po szaleństwach sylwestrowej nocy, formę i kondycję będzie można odzyskać m.in. na miejskim lodowisku przy ul. Brzozowej, otwartym od południa do godz. 20 w noworoczny poniedziałek.