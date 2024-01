Drony WIOŚ wykryły nielegalny demontaż barki nad Odrą [ZDJĘCIA]

Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

WIOŚ w akcji w Szczecinie. Inspektorzy wykryli nielegalny proceder demontażu barek na Odrze.

Nielegalny demontaż jednostek inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie obserwowali z drona. Sytuacja miała miejsce przy ulicy Tama Pomorzańska.



Barka była cięta nad brzegiem kanału, w bezpośrednim sąsiedztwie Odry, bez zabezpieczenia środowiska. Tym samym do wody i gleby mogły dostać się szkodliwe dla nich farby, zawierające m.in. związki miedzi i cyny. Wykonany nalot dronem nad tą okolicą ujawnił kolejne barki, które prawdopodobniej czekają na demontaż.



Jak czytamy w przesłanym do naszej redakcji piśmie od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, analogiczny proceder został wykryty przez Inspektorów WIOŚ w I połowie 2023 r. Wówczas ten sam przedsiębiorca dokonał nielegalnego demontażu dwóch barek, również nad brzegiem rzeki.



WIOŚ w Szczecinie złożył wówczas zawiadomienie (z dnia 3.04.2023 r. i 28.08.2023 r.) o popełnieniu przestępstwa polegającego na nielegalnym cięciu barek przy ul. Tama Pomorzańska 13 D w Szczecinie (na brzegu rzeki Odry). W dniu 28 listopada 2023 r. - Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście umorzyła śledztwo w tych dwóch sprawach stwierdzając, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. WIOŚ w Szczecinie 7.12.2023 r. złożył do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże zażalenie na umorzenie śledztwa.



Jak zaznacza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, przedsiębiorca może otrzymać karę administracyjną w wysokości do 1 mln zł za każdą barkę.