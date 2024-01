Dworzec Szczecin Dąbie doczeka się przebudowy

Dworzec Szczecin Dąbie. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Dworzec Szczecin Dąbie. Fot. Facebook / Piotr Krzystek

PKP podpisze umowę z wykonawcą na remont dworca Szczecin Dąbie. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Zdradza też kulisy negocjacji. Choć nie jest to miejska inwestycja, to w rozmowach pomógł zastępca prezydenta. Chodziło o przyłącza gazowe.



W ramach prac wyremontowane zostanie wnętrze budynku, będzie on przystosowany do potrzeb osób niepełnoprawnych. W środku będą poczekalnia, kasy, toalety, ale też lokal gastronomiczny i piekarnia. Będą tam również pomieszczenia pod wynajem.



Zachowane zostaną dwie ozdobne kraty z kotwicą. Zburzony zostanie budynek pomocniczy. Powstanie też parking dla samochodów i rowerów.



Remont potrwa półtora roku. W tym czasie pasażerowie będą korzystać z dworca tymczasowego.