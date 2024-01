Świnoujście hucznie świętuje finał WOŚP

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zabawy, koncerty, pokazy a nawet kąpiel w Bałtyku - mieszkańcy 44-ech wysp przygotowali gro atrakcji z okazji Finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenia startują o godz. 10 i będą trwały do samego wieczora.

Kawiarenka przy miejskim domu kultury, to już tradycyjny punkt programu WOŚP w Świnoujściu. To właśnie tu w holu pomiędzy salą sportową a teatralną o godz. 10 rusza sprzedaż ciast i ciepłych napojów.

I tu właśnie można się posilić między atrakcjami przygotowanymi w jednej sali czyli malowaniem buziek, robieniem brokatowych tatuaży czy nauką węzłów żeglarskich, a przedstawieniami i występami lokalnych artystów.



O godz. 13 na plaży przy ul. Powstańców Śląskich odważni dla WOŚP-u wejdą do lodowatego Bałtyku.



O 14 przy nabrzeżu, na przeciwko Muzeum Rybołówstwa Morskiego do zwiedzania udostępniona będzie jednostka SAR. Nie zabraknie także pokazu sprzętu, możliwości i umiejętności ratowników. Tu wydarzenia będą trwały do godz. 16.



Nie zabraknie też rozrywki, bo o 18.30 przy placu Mickiewicza odbędzie się dyskoteka pod chmurką. O 19.30 w tym samym miejscu zagra orkiestra 8 FOW, a o 20 odbędzie się coroczny pokaz fajerwerków czyli światełko do nieba.



Plan wydarzeń w Świnoujściu:

od godz. 10:00

WOŚPowa-kawiarenka

Miejsce - Budynek MDK przy Matejki 11



Otwarte zawody w wyciskaniu klasycznym ważenie zawodników od godz. 09:00- 10.00

Miejsce - Siłownia Gold44, ul. Matejki 42

Organizator / prowadzący - Marta Stefańska



godz. 11:00

Turniej szachowy



Miejsce - Budynek MDK



od godz. 11:00

Plac Adama Mickiewicza

Pokazy sprzętu: Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej

Kuchnia Polowa

Tradycyjna Wojskowa Grochówka ugotowana przez kucharzy z Marynarki Wojennej

Zupy i bigos przygotowane przez super kucharzy ze świnoujskich hoteli

Tradycyjnie chlebki w kształcie serca

Kiełbasa i kaszanka z grilla



Miejsce - Plac Adama Mickiewicza



od godz. 11:00

Sala Sportowa MDK

Stanowiska dla dzieci

Malowanie twarzy

Plecenie warkoczyków

Robienie tatuaży brokatowych

Stanowisko z balonami

Loteria fantowa

Kącik morski: łowienie rybek, nauka wiązania węzłów żeglarskich, zaplatanie bransoletek



ok godz. 12:00 Szkoła Tańca "RYTM" Karolina Kowalska- pokaz Trampolin



"Karnawałowy korowód" w wykonaniu artystów z Pracowni teatralnej MDK pod kierownictwem Pani Doroty Swieszczewskiej



Party spinner budka 360



Stanowisko stomatologiczne

Edukacja z zakresu jamy ustnej

Nauka szczotkowania zębów

Profilaktyka z zakresu nowotworów jamy ustnej

Quiz z zakresu stomatologii z nagrodami



ZOD Fregata (zabiegi)

Solux

Biotlon

Ultradźwięki



Polsko-Niemieckie Forum Kobiet

Kawiarenka z wypiekami cukierniczym



Stowarzyszenie Kobiet po chorobie raka piersi ANNA

Stanowisko z własnymi wyrobami rękodzielniczymi

Profilaktyka i badanie piersi (fantom)



Szpital Miejski im. Jana Garduły

Pomiar ciśnienia krwi

Pomiar poziomu cukru

Badanie EKG

Konsultacja lekarska

Maskotki (do nabycia za wrzut do puszki)



Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Terapia manualna dla dzieci

Masaż ręczny



Klub Sportowy Winkids

Nauka udzielania pomocy



Na kocią łapę

O kocie prawie wszystko

Miejsce - Sala sportowa MDK



od godz. 11:00

Koncerty i konkursy karaoke

Miejsce - Budynek MDK przy Matejki 11



godz.11:00-13:00

Nurkowanie z Klubem Nurkowym Posejdon

Miejsce - Uznam Arena - Grodzka 5



godz. 10:00-16:00

Strzelanie dla WOŚP

Miejsce - Strzelnica - Wyspiańskiego 51

Organizator / wykonawca Strzelnica SSK KAPER Świnoujście



godz. 13:00

Morsowanie dla WOŚP

Miejsce - Plaża Świnoujście wejście od Powstańców Śląskich



godz.14:00

Udostępniona do zwiedzania jednostka PASSAT

Miejsce - Przy nabrzeżu naprzeciwko Muzeum Rybołówstwa Morskiego - Plac Rybaka 1



godz.14:30-16:00

Pokazy sprzętu, możliwości i umiejętności ratowników SAR

Miejsce - Przy nabrzeżu naprzeciwko Muzeum Rybołówstwa Morskiego - Plac Rybaka 1



godz. 18:30

Dyskoteka pod chmurką

Miejsce - Plac Mickiewicza

Organizator / wykonawca DJ Łukasz



godz. 19:30

Orkiestra Marynarki Wojennej

Miejsce - Plac Mickiewicza

Organizator / wykonawca Orkiestra Marynarki Wojennej RP



godz. 20:00

Światełko do nieba - fajerwerki

Miejsce - Plac Mickiewicza