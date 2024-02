Stargardzki amfiteatr z własnym logotypem [ZDJĘCIA]

Fot. SCK Fot. SCK

Modernizowany już od ponad dwóch lat, amfiteatr w Stargardzie ma swój logotyp. Nowy znak graficzny oficjalnie pokazało Stargardzkie Centrum Kultury.

Obiekt, którego gruntowną przebudowę finansowaną w całości z miejskiego budżetu oszacowano na blisko 30 mln zł, będzie miał również swoją stronę internetową i profil w social mediach.



Aktywna obecność w Sieci ma zapewnić promocję samego amfiteatru, jak i wydarzeń organizowanych na jego scenie. Joanna Tomczak, dyrektor SCK przyznaje, że przykuwający uwagę logotyp jest niezbędny.



- Oczywiście, ten odrębny byt zaistnieje w przestrzeni medialnej. W Stargardzkim Centrum Kultury pracuje grafik - Piotr Hoffman, to osoba, która ukończyła Akademię Sztuki w Szczecinie z wieloma wyróżnieniami i my bardzo się cieszymy, że mamy tak wspaniałego młodego człowieka na pokładzie. W momencie, w którym rozmawialiśmy o tym, aby stworzyć taki logotyp nie mieliśmy absolutnie żadnych wątpliwości, że logo będzie świetne - podkreśla Tomczak.



Twórca logotypu wykorzystał cechy obiektu, które okażą się charakterystyczne po jego przebudowie.



- Postawił na to, aby nawiązać do konstrukcji dachu, na jego elementy drewniane. Podsumowując, jaki logotyp, taki amfiteatr - nowoczesny, lekki i z bogatą ofertą. Chce się patrzeć na logo, w amfiteatrze będzie chciało się być... - dodaje Tomczak.





Otwarcie amfiteatru, który pomieścić ma ok. 3 tys. osób na trybunach zaplanowano na czerwiec tego roku.