Burmistrz Gryfic: zależy nam na nowych inwestorach zewnętrznych

Nowi inwestorzy i mieszkania - to priorytety świeżo upieczonego burmistrza Gryfic. Tomasz Aniuksztys na naszej antenie zdradził plany na początek swojej kadencji.

Jak powiedział w "Rozmowach pod krawatem" - przede wszystkim zależy mu na ściągnięciu do miasta przedsiębiorców z zewnątrz. To pociągnie za sobą konieczność postawienia nowych domów.- Będzie nam bardzo zależało na tym, żeby jednak w Gryficach pojawili się nowi inwestorzy zewnętrzni, a w konsekwencji również mocno będziemy musieli przyjrzeć się sprawom mieszkaniowym. Wiadomo, że osoby, które będą mam nadzieję napływały do gminy Gryfice, będą również poszukiwały miejsc do życia - mówi Aniuksztys.Tomasz Aniuksztys na stanowisku burmistrza Gryfic zastąpił Andrzeja Szczygła, który tę funkcję sprawował przez blisko 30 lat.